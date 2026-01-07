Epifania di lavoro Recanatese si pensa alla Sammaurese
Dopo la sconfitta di Notaresco, la Recanatese si prepara alla sfida di domenica al Tabuldi contro l’Inter Sammaurese. La squadra lavora con attenzione per affrontare una partita importante, mentre l’Inter Sammaurese, rinvigorita dalla recente vittoria contro il Castelfidardo, si presenta in crescita. La sfida si annuncia equilibrata e fondamentale per le rispettive ambizioni in campionato.
Dopo il ko di Notaresco è stata un’Epifania in campo per la Recanatese che ha ricominciato a lavorare per preparare la delicata sfida di domenica al Tabuldi contro l’Inter Sammaurese rigenerata dalla seconda vittoria in campionato ottenuta contro il Castelfidardo. Uno scontro diretto da non fallire per i leopardiani che all’andata si imposero 4-1. Vincere significherebbe allungare a +9 sui romagnoli, attualmente fermi al penultimo posto, ma soprattutto potrebbe essere un turno favorevole per accorciare il gap sulle formazioni davanti. Una gara però da prendere con le pinze per la Recanatese, i romagnoli sono allenati da Mauro Antonioli, ex tecnico della Vigor Senigallia, e hanno il morale alto dopo il successo dello scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
