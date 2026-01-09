Meloni polemizza con Vannacci | Mi stupisce che un generale sia contro l' invio di armi Il vice di Salvini | Non ho mai cambiato idea
Giorgia Meloni ha commentato le dichiarazioni di Vannacci, esprimendo sorpresa per le sue posizioni contrarie all’invio di armi all’Ucraina. La premier ha ribadito il sostegno al decreto Ucraina, un provvedimento che sarà discusso dal Parlamento nelle prossime settimane. Nel contesto politico, anche Matteo Salvini ha confermato la coerenza delle proprie posizioni, evidenziando l’importanza di mantenere una linea unitaria su questa tematica.
Giorgia Meloni difende il cosiddetto "decreto Ucraina", il provvedimento del governo che verrà esaminato nelle prossime settimane dal Parlamento. Nel corso della consueta conferenza stampa di inizio anno la presidente del Consiglio ha risposto ai critici del provvedimento che consentirà l'invio. 🔗 Leggi su Today.it
