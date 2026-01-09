Armi a Kiev Meloni attacca Vannacci | Mi stupisce che un generale sia contro Lui replica | Non ho mai cambiato idea

Durante una conferenza stampa, Giorgia Meloni si è detta sorpresa dalla posizione espressa dall’europarlamentare Roberto Vannacci, critico nei confronti del decreto che autorizza l’invio di armi a Kiev. Meloni ha sottolineato di non comprendere il motivo di tale dissenso all’interno della coalizione di governo. Vannacci ha invece confermato di non aver mai modificato le proprie idee, evidenziando un diverbio interno sulle politiche di supporto militare all’Ucraina.

Dice di essere " stupita " dalla sua presa di posizione contro il decreto Ucraina. Giorgia Meloni – nel corso della tradizionale conferenza stampa organizzata dall'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare – cita esplicitamente l'europarlamentare leghista Roberto Vannacci parlando dei malumori interni alla coalizione di governo sul provvedimento che proroga l'invio di armi a Kiev. "Ascolto tutte le valutazioni che arrivano dalla maggioranza", ha detto la premier sottolineando di avere "letto di qualcuno che auspicava che il dl Ucraina non ottenesse i voti in Parlamento".

