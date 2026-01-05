Anziana muore al pronto soccorso di una clinica scatta la denuncia

Una donna anziana è deceduta nel pronto soccorso di una clinica a Napoli, lasciata in attesa di cure. La sua famiglia ha denunciato l’accaduto, evidenziando come la paziente sia stata trovata il giorno successivo senza vita nell’area dove era stata abbandonata. L’episodio solleva questioni sulla gestione delle emergenze e sulla tutela dei pazienti più fragili. La vicenda è ora al centro di un’indagine per chiarire le responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha lasciato la madre bisognosa di cure al pronto soccorso di una clinica napoletana in attesa di essere presa in carico e l'ha ritrovata il giorno dopo priva di vita nell'area dove l'aveva lasciata apparentemente " dimenticata " da tutti. E' quanto denuncia Corrado Perillo, figlio di Clotilde Cotecchia, la donna di 86 anni trovata morta al pronto soccorso di una clinica napoletana sabato scorso. L'uomo – assistito dall'avvocato Sergio Perillo (un omonimo), ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Ponticelli per una storia che – sottolinea il suo legale – "presenta profili di estrema rilevanza umana, sanitaria e penale".

