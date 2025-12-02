Minorenne travolta da un' auto portata al pronto soccorso

Ancora un incidente oggi, martedì 2 dicembre, nell'Aretino. Poco prima delle 19 il 118 della Asl Toscana Sud Est è dovuto intervenire nel comune di Sansepolcro in viale Osimo per un sinistro occorso a un pedone. Sono intervenuti sul posto l'ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano e le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

