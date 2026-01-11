Anni di chemioterapia ma il tumore non c’era | Non ho più una vita Il risarcimento? Spiccioli

Dopo anni di chemioterapia senza diagnosi di tumore, una donna di Pisa esprime il suo disappunto per un errore medico che ha compromesso la sua vita. Con sentimenti di rabbia e delusione, denuncia le conseguenze di un errore che ha lasciato profonde ferite emotive, sottolineando anche la poca soddisfazione ricevuta dal risarcimento. Un caso che evidenzia l’importanza di un’assistenza sanitaria più attenta e responsabile.

Pisa, 11 gennaio 2026 – “Provo tanta rabbia e amarezza. Ho perso la fiducia in tutto e tutti. Non si possono commettere errori di questo genere che rovinano la vita delle persone”. Sono le parole della donna 65enne, residente in provincia di Pisa, che è stata sottoposta per quattro anni a cicli di chemioterapia per un linfoma all’intestino che non c’era. Nel 2024 è il Tribunale di Pisa a condannare in primo grado l’Aoup a risarcire la paziente con 258mila euro. Cifra che poi è stata rialzata grazie ad una sentenza di pochi giorni fa della Corte d’Appello di Firenze che ha disposto un risarcimento complessivo di circa 500mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anni di chemioterapia, ma il tumore non c’era: “Non ho più una vita. Il risarcimento? Spiccioli” Leggi anche: Quattro anni di chemioterapia, ma il tumore non c’era: diagnosi sbagliata, risarcimento da mezzo milione di euro Leggi anche: Fa la chemioterapia per anni ma non aveva un tumore, la diagnosi era sbagliata: risarcimento da 470mila euro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Quattro anni di chemioterapia ma il tumore non c’era | diagnosi sbagliata risarcimento da mezzo milione di euro; Pisa | anni di chemio ma il tumore non c’era condannata Azienda ospedaliera; Consumata dalla chemio per un tumore che non c’era il calvario di Daniela Montesi; Anni di chemio ma il tumore non c’era condannata Azienda ospedaliera Pisa. Anni di chemioterapia, ma il tumore non c’era: “Non ho più una vita. Il risarcimento? Spiccioli” - L’avvocato Sonia Ticciati: “Insorte nuove complicazioni, valutiamo ulteriori azioni” ... lanazione.it

Anni di chemioterapia, cortisone e steroidi, finché una nuova biopsia esclude la presenza del tumore: Aou condannata #Italia - facebook.com facebook

Quattro anni di chemioterapia ma non aveva un tumore, maxi risarcimento da 500 mila euro: condannata l’Azienda ospedaliera di Pisa x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.