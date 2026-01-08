Fa la chemioterapia per anni ma non aveva un tumore la diagnosi era sbagliata | risarcimento da 470mila euro

Una donna di 47 anni ha ricevuto oltre 470 mila euro di risarcimento dalla Corte d’Appello di Firenze, dopo aver subito anni di chemioterapia per un tumore che, in realtà, non aveva. La diagnosi errata e le cure ingiustificate hanno portato a questa decisione, che evidenzia l’importanza della corretta diagnosi e della responsabilità delle strutture sanitarie.

La Corte d'Appello di Firenze ha condannato l'Azienda ospedaliero universitaria pisana a risarcire una 47enne con oltre 470mila euro. La donna per anni si è sottoposta a pesanti terapie antitumorali non necessarie, dopo aver ricevuto una diagnosi sbagliata di tumore. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

