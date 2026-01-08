Fa la chemioterapia per anni ma non aveva un tumore la diagnosi era sbagliata | risarcimento da 470mila euro

Una donna di 47 anni ha ricevuto oltre 470 mila euro di risarcimento dalla Corte d’Appello di Firenze, dopo aver subito anni di chemioterapia per un tumore che, in realtà, non aveva. La diagnosi errata e le cure ingiustificate hanno portato a questa decisione, che evidenzia l’importanza della corretta diagnosi e della responsabilità delle strutture sanitarie.

