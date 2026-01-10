Studentessa dell' Unibo scomparsa si cerca Annabella Martinelli

Da diversi giorni, non si hanno più notizie di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza presso l'Università di Bologna. La scomparsa della giovane ha suscitato preoccupazione tra familiari e amici, che chiedono informazioni utili per rintracciarla. Le autorità stanno conducendo le indagini per fare chiarezza sulla situazione e garantire la sicurezza di Annabella.

Da giorni non si hanno più notizie di Annabella Martinelli, 22enne studentessa di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. La ragazza risulta scomparsa dalla sera di martedì 6 gennaio, dopo che è uscita dalla sua abitazione a Teolo, in provincia di Padova.La ragazza è descritta come “alta. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Scomparsa nel Padovano: famiglia e amici lanciano l'appello per ritrovare Annabella Martinelli Leggi anche: Si cerca ancora Nour Ferchichi, la 17enne scomparsa da Cameri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Scomparsa da casa, si cerca una 22enne studentessa Unibo. Sono uno studente al secondo anno di Tecnologie Alimentari (unibo), diplomato presso ITA Scarabelli (Imola) e sono disponibile ad aiutare studenti delle scuole primarie (elementari) e secondarie (medie-superiori) nello studio e nello svolgimento dei compiti. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.