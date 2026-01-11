Anna Della Rosa in ‘Accabadora’ | spettacolo tratto dal capolavoro di Michela Murgia

Anna Della Rosa interpreta il ruolo principale nello spettacolo ‘Accabadora’, tratto dal romanzo di Michela Murgia. La rappresentazione si terrà il 13 e 14 gennaio alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna, come parte del ciclo DUSEracconti - Storie di donne. Uno spettacolo che esplora temi fondamentali attraverso una narrazione intensa, offrendo uno sguardo profondo sulla cultura e le storie femminili.

Della Rosa è Accabadora: "Fine vita, su il sipario" - Dal 9 all’11 gennaio al Puccini di Firenze lo spettacolo dal romanzo di Murgia "Vorrei che chi viene a teatro contro l’eutanasia uscisse almeno con un dubbio" . msn.com