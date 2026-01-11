Anna Della Rosa in ‘Accabadora’ | spettacolo tratto dal capolavoro di Michela Murgia
Anna Della Rosa interpreta il ruolo principale nello spettacolo ‘Accabadora’, tratto dal romanzo di Michela Murgia. La rappresentazione si terrà il 13 e 14 gennaio alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna, come parte del ciclo DUSEracconti - Storie di donne. Uno spettacolo che esplora temi fondamentali attraverso una narrazione intensa, offrendo uno sguardo profondo sulla cultura e le storie femminili.
Anna Della Rosa è la protagonista di ‘Accabadora’, spettacolo tratto dal capolavoro omonimo di Michela Murgia, in cartellone il 13 e 14 gennaio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna, nell’ambito del ciclo DUSEracconti - Storie di donne.Il romanzo, tra i più letti in Italia negli ultimi anni e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Firenze, in scena lo spettacolo Accabadora dal libro di Michela Murgia
Leggi anche: L'Orto botanico palcoscenico per "Gulliver": spettacolo itinerante nel verde tratto dal capolavoro di Swift
Della Rosa è Accabadora: "Fine vita, su il sipario" - Dal 9 all’11 gennaio al Puccini di Firenze lo spettacolo dal romanzo di Murgia "Vorrei che chi viene a teatro contro l’eutanasia uscisse almeno con un dubbio" . msn.com
Un successo che scalda il cuore! In un mese di apertura, oltre 12.000 persone hanno scelto di lasciarsi incantare dal presepe artistico di Anna Rosa Nicola all’Abbazia di Vezzolano. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno condiviso con noi questo viag - facebook.com facebook
Meraviglie in miniatura: il presepe di Anna Rosa Nicola a Vezzolano. Un viaggio tra dettagli straordinari, ricordi d’infanzia e un mondo che sembra prendere vita x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.