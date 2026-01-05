Firenze in scena lo spettacolo Accabadora dal libro di Michela Murgia
Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio, il Teatro Puccini di Firenze ospiterà lo spettacolo
Firenze, 5 gennaio 2026 - Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio ore 21 (domenica ore 16.45) il Teatro Puccini di Firenze ospiterà per il terzo anno consecutivo lo spettacolo Accabadora, tratto dall'omonimo libro di Michela Murgia (ed. Einaudi) con Anna Della Rosa diretta da Veronica Cruciani. Il Romanzo e lo Spettacolo. Accabadora è uno dei più celebri e bei romanzi di Michela Murgia nonché uno dei libri più letti in Italia negli ultimi anni, vincitore del Premio Campiello 2010. La scrittrice racconta una storia ambientata in un paesino immaginario della Sardegna, dove Maria – interpretata da un’intensa ed elegante Anna Della Rosa - all'età di sei anni viene data a fill’e anima a Bonaria Urrai, una sarta che vive sola e che all’occasione fa l’accabadora. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Con “Accabadora” Michela Murgia continua a vivere a teatro.
