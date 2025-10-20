L' Orto botanico palcoscenico per Gulliver | spettacolo itinerante nel verde tratto dal capolavoro di Swift

Sabato 25 ottobre 2025 alle 19 e alle 20:30 torna in scena all’Orto Botanico di Catania “Gulliver”, lo spettacolo teatrale itinerante - a cura di Officine Culturali - di Angelo D’Agosta, con Angelo D’Agosta e Andrea Balsamo.Lo spettacolo teatrale di e con Angelo D’Agosta – liberamente tratto dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scopri altri approfondimenti

L’Orto Botanico di Padova, primo sito UNESCO della città, guarda al futuro! E' stato presentato a Padova il nuovo Piano di Gestione quinquennale, che racconta l’evoluzione di un “monumento vivente” e le azioni per la sua conservazione e valorizzazione: dal - facebook.com Vai su Facebook

La mostra Il #Pandasiamonoi vi aspetta all'Orto Botanico di Roma fino all'8 novembre Opere dei fotografi Alessandro Dobici, Alberto Cambone e Roberto Isotti #HomoAmbiens - X Vai su X

Libri, scienza e meraviglia tra Orto botanico e Museo della Natura e dell’Uomo, torna “Racconti della natura” - Tutti gli incontri per adulti sono a ingresso gratuito e non comprendono la visita all’Orto e al Museo, mentre gli appuntamenti Kids sono compresi nel biglietto di ingresso. Scrive padovaoggi.it