Ancora un incidente sul lavoro cade da tre metri dopo una scossa elettrica | tragedia sfiorata alla Stazione

Un incidente sul lavoro si è verificato alla stazione di Messina, coinvolgendo un operatore durante lavori di ristrutturazione. L’uomo è caduto da circa tre metri dopo aver ricevuto una scossa elettrica, riportando ferite. L’evento evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sul sito. La questione rimane sotto attenzione, con l’obiettivo di prevenire futuri incidenti e garantire condizioni di lavoro più sicure.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato alla stazione di Messina, dove un operaio di una ditta esterna è rimasto ferito durante i lavori di ristrutturazione in corso. L’uomo, impegnato nei lavori commissionati da RFI, ha subito una caduta di circa tre metri dopo aver preso una scossa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Terribile incidente sul lavoro: cade da 9 metri, inutili i soccorsi. È tragedia Leggi anche: Tragedia sfiorata in stazione: uomo cade sui binari e viene travolto da un treno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ancora un incidente sul lavoro, cade da tre metri dopo una scossa elettrica: tragedia sfiorata alla Stazione; Cade da 3 metri di altezza. Operaio ricoverato in codice rosso; Incidente tra auto sulla Cassia sud a Vetralla, tre feriti e traffico in tilt; Incidente alla festa di Capodanno, studentessa cade da una finestra a Fondo Anfossi: è grave. Incidente sul lavoro a Montespertoli: cade da 3 metri in un cantiere, è in codice rosso - Incidente sul lavoro nella mattina di oggi 5 novembre a Montespertoli (Firenze): un uomo è caduto da circa tre metri in un cantiere nella frazione di Baccaiano. corrierefiorentino.corriere.it CASAGIOVE – Incidente sul lavoro, operatore ecologico colpito alla testa: corsa in ospedale - facebook.com facebook Il grave incidente sul lavoro è accaduto questa mattina #SanPolodEnza #ReggioEmilia #incidente #lavoro #RadioBruno #9gennaio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.