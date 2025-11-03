Tragedia sfiorata in stazione | uomo cade sui binari e viene travolto da un treno

Momenti di paura domenica sera in stazione a Ravenna, dove un uomo è caduto sui binari mentre stava arrivando un treno. I fatti sono accaduti attorno alle 22: un passante, apparentemente di nazionalità straniera e sotto i 30 anni, per cause ancora in corso d'accertamento sarebbe caduto sulle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

