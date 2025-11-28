Terribile incidente sul lavoro | cade da 9 metri inutili i soccorsi È tragedia

Una nuova tragedia sul lavoro scuote il torinese. Nella tarda mattinata di venerdì 28 novembre 2025 un operaio edile romeno di 63 anni, Toader Palimaru, ha perso la vita a Caselette, precipitando da circa nove metri mentre era impegnato nella ristrutturazione di una casa privata in via Molino. L’uomo stava lavorando in un cantiere residenziale quando, per cause ancora da chiarire, è caduto nel vuoto riportando traumi gravissimi che non gli hanno lasciato scampo. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 Azienda Zero, con ambulanze ed elisoccorso, nel tentativo di strappare l’operaio alla morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

