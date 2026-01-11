Amom | via la scure licenziamenti Giani pronto a trattare ad oltranza Chiede un passo indietro all’azienda

Il dibattito sulle recenti dichiarazioni di Amom e la posizione di Giani si concentra sulla possibilità di trovare un accordo attraverso il dialogo. Valerio Fabiani, consulente del presidente, sottolinea l’importanza di eliminare le tensioni immediate per avviare negoziati costruttivi. La questione resta aperta, con l’obiettivo di evitare licenziamenti e favorire una soluzione condivisa tra le parti.

"Si può mediare su tutto, ma prima bisogna tolta la pistola fumante dal tavolo". Non ci gira intorno Valerio Fabiani, super consulente del governatore Giani per le crisi aziendali. E prima di sedersi al tavolo aperto dalla Regione sulla crisi Amom, mette in fila metodo e obiettivi. Mercoledì il vertice a Firenze tra sindacati e Oerlikon, la multinazionale svizzera che ha annunciato licenziamenti con una videoconferenza per settanta dipendenti: tutti senza lavoro contemporaneamente. Un rovescio che segna presente e futuro di settenta famiglie nello spazio - più o meno - di un clic. I lavoratori saranno lì a presidiare il vertice: stanno organizzando un pullman, hanno deciso di lottare fino in fondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

