Amom i licenziamenti vanno avanti | La nostra vita per questa azienda

In un contesto lavorativo segnato da recenti licenziamenti, si delineano situazioni di grande tensione e incertezza. La decisione di ridurre il personale, comunicata spesso in modo rapido e impersonale, influisce profondamente sulla vita dei lavoratori coinvolti. Questa realtà evidenzia l’importanza di approfondire le dinamiche aziendali e le conseguenze di tali scelte, sottolineando la necessità di un dialogo trasparente e rispettoso tra aziende e dipendenti.

Mezz’ora di faccia a faccia e il baratro a un passo. Ci stanno per finire dentro settanta lavoratori, licenziati in videoconferenza. È la storia di un’altra vertenza che si apre e di famiglie che si ritrovano senza uno stipendio. Storie già viste. Stavolta tocca ad Amom, negli anni Sessanta un "gioiello" dell’oreficeria aretina specializzato nella bigiotteria di qualità per gli accessori moda. Così, pure se tra alti e bassi, fino all’ingresso della multinazionale svizzera Oerlikon, rievoca Lorenzo Casini, in fabbrica da venti anni. Delegato Cgil per la Rsu porta avanti "una battaglia che siamo intenzionati a portare avanti fino in fondo per difendere la dignità delle persone e il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione", annuncia dopo l’assemblea nello stabilimento di Badia al Pino, chiuso da alcune settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amom, i licenziamenti vanno avanti: "La nostra vita per questa azienda" Leggi anche: Crisi Amom, il sindaco Tavarnesi contro l’azienda per i 70 licenziamenti: “Scelta irresponsabile, ritirateli” Leggi anche: Settanta licenziamenti, il Pd di Civitella: "Caso Amom grave e doloroso per la comunità" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Amom, i licenziamenti vanno avanti: La nostra vita per questa azienda. Amom, i licenziamenti vanno avanti: "La nostra vita per questa azienda" - I dirigenti bocciano tutte le richieste, a casa in 70 giorni. lanazione.it

Arezzo, Oerlikon conferma i 70 licenziamenti comunicati in videochiamata a fine anno - La multinazionale svizzera ha ribadito ai sindacati il piano di tagli del personale. avvenire.it

Altri casi come la Amom “Ce ne potrebbero essere, d’altronde anche le vicende internazionali non aiutano. Siamo molto preoccupati” dice Daniele Calosi, segretario generale toscano della Fiom, a qualche giorno dall’annuncio dei licenziamenti dell’azienda - facebook.com facebook

Amom: avviati i licenziamenti collettivi. Il sindaco: "Inaccettabile. Non staremo a guardare" x.com

