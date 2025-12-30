Crisi Amom il sindaco Tavarnesi contro l’azienda per i 70 licenziamenti | Scelta irresponsabile ritirateli

Civitella in Valdichiana (Arezzo), 30 dicembre 2025 – "Sdegno e profonda preoccupazione" sono stati espressi dal sindaco di Civitella in Valdichiana, Andrea Tavarnesi, per l'annuncio della procedura di licenziamento collettivo per i 70 dipendenti della Amom. Si tratta di un'azienda specializzata nella produzione di bigiotteria a Badia al Pino, proprio nel comune di Civitella in Valdichiana, in provincia di Arezzo. Tavarnesi e sottolinea che la decisione rischia di gettare decine di famiglie nell'incubo, con conseguenze pesantissime su stipendi, mutui e futuro e critica la chiusura dell'azienda definendola "irresponsabile" e ricorda che nel tavolo tecnico regionale l'impresa ha rifiutato ogni percorso di supporto che avrebbe potuto salvaguardare l'occupazione.

