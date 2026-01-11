Amministrative 2027 | a Palma di Montechiaro pronti ad una lista civica di continuità

A Palma di Montechiaro si avvicinano le elezioni amministrative del 2027. I consiglieri comunali Salvatore Acri, Angelo Incardona e Salvatore Montalto hanno annunciato la volontà di formare una lista civica di continuità, evidenziando un impegno condiviso per il futuro del territorio. La decisione si inserisce in un processo di preparazione già avviato, volto a garantire stabilità e rappresentanza alla comunità locale.

