Amministrative 2027 | a Palma di Montechiaro pronti ad una lista civica di continuità
A Palma di Montechiaro si avvicinano le elezioni amministrative del 2027. I consiglieri comunali Salvatore Acri, Angelo Incardona e Salvatore Montalto hanno annunciato la volontà di formare una lista civica di continuità, evidenziando un impegno condiviso per il futuro del territorio. La decisione si inserisce in un processo di preparazione già avviato, volto a garantire stabilità e rappresentanza alla comunità locale.
Il 2027 è ancora lontano. Ma a Palma di Montechiaro si pensa già alle amministrative. I consiglieri comunali Salvatore Acri, Angelo Incardona e Salvatore Montalto hanno annunciato l’intenzione di costituire una lista civica per la prossima competizione elettorale. L’iniziativa si inserisce in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: “Venne ad abitare in mezzo a noi-Percorso iconografico con santini natalizi" a Palma di Montechiaro
Leggi anche: Elezioni 2027, prende forma la lista civica di Onorato. Nominati tutti i coordinatori
Castellino: “Progetto politico-amministrativo nato in questi anni proseguirà” - Dopo anni di lavoro ed impegno quotidiano e senza lesinare sforzi, ed avendo raggiunto risultati concreti per Palma di M ... licatanet.it
Commercio a Palma Campania: si apre un confronto tra Aicast e Amministrazione - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.