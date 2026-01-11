Il presidente Zelensky ha avviato il 2026 con un rimpasto ai vertici del governo, suscitando reazioni contrastanti tra militari e deputati. La decisione, apparentemente una promozione, sembra nascondere questioni più complesse legate a dinamiche interne ed esterne. Questa mossa evidenzia come cambiamenti di leadership possano essere interpretati in modi diversi, influenzando lo scenario politico e militare del paese.

A seguito di pressioni interne ed esterne Zelensky ha inaugurato il 2026 con un rimpasto agli alti livelli. Una scelta in particolare ha scatenato le critiche dei militari e di alcuni politici: quella riguardante Vasyl Malyuk, a cui di fatto è stato imposto di dimettersi dalla direzione del Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU), una delle tre agenzie di intelligence nazionali. Rotazione generale A cavallo del Capodanno Zelensky aveva già effettuato cambiamenti ai vertici. Ha infatti incaricato a dirigere il suo ufficio presidenziale Kyrylo Budanov, che guidava il GUR, i servizi legati al Ministero della Difesa, e al suo posto ha messo il capo dei servizi segreti esteri Oleg Ivashchenko. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Altro licenziamento eccellente mascherato da promozione: Zelensky scontenta militari e deputati

