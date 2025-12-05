Woolrich in crisi chiudono gli uffici a Milano e 30 dipendenti trasferiti | Un licenziamento mascherato

Trenta dipendenti della sede milanese di Woolrich - marchio di abbigliamento invernale (e non solo) - entro marzo dovranno trasferirsi a Torino, insieme ai 109 colleghi di Bologna. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle scorse ore. I due uffici verranno chiusi e le attività accentrate nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

