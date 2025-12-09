Zelensky da Meloni | colloquio eccellente

17.55 Con Meloni "abbiamo avuto un colloquio eccellente e molto approfondito su tutti gli aspetti della situazione diplomatica.Apprezziamo il ruolo attivo dell'Italia nel generare idee concrete e definire misure per avvicinare la pace" Così il presidente ucraino Zelensky dopo l'incontro con la premier a P.Chigi. "L'ho informata sul lavoro del nostro team negoziale e stiamo coordinando i nostri sforzi diplomatici.Contiamo molto - prosegue - sul continuo sostegno dell'Italia:è importante per l'Ucraina" Grati per pacchetto di aiuti energetici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it