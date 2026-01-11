Almanacco – Domenica 11 Gennaio 2026
Almanacco – Domenica 11 gennaio 2026 Il mese di gennaio prosegue con un ritmo tranquillo, caratterizzato da mattinate lente e silenziose. Questa fase dell’anno invita alla riflessione e alla calma, offrendo un momento di pausa prima che le giornate si animino nuovamente. È un periodo di introspezione, in cui il tempo sembra rallentare, permettendo di apprezzare i dettagli più semplici della quotidianità.
Gennaio avanza con la sua quiete profonda, e le mattine sembrano nascere lentamente, come se il mondo avesse bisogno di un attimo in più per svegliarsi. L’aria è limpida, quasi tagliente, e ogni respiro. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it
