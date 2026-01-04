Almanacco Domenica 4 Gennaio 2026

L’Almanacco di domenica 4 gennaio 2026 segna l’inizio di un nuovo anno, in un periodo in cui l’inverno si manifesta con quiete e introspezione. Le giornate sono ancora brevi e fredde, invitando a rallentare e riflettere. In questa stagione, la natura si presenta in un equilibrio silenzioso, offrendo spunti di contemplazione e attenzione ai ritmi naturali del tempo.

L'inverno avanza con passo silenzioso. Le giornate scorrono lente, il freddo invita alla calma e all'ascolto, mentre la natura sembra sospesa in un equilibrio profondo. È il tempo ideale per rallentare, osservare e fare.

Oroscopo della Settimana - dal 29 Dicembre al 4 Gennaio 2026

Domenica 4 Gennaio Il sole sorge alle 08:00 e tramonta alle 16:59. Il culmine è alle 12:29. Durata del giorno otto ore e cinquantanove minuti. La Luna sorge alle 09:48

