Almanacco | Domenica 11 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'Almanacco di oggi, domenica 11 gennaio, offre spunti su eventi storici, compleanni, santi e proverbi del giorno. È un’occasione per conoscere meglio le ricorrenze di questa data, inserendola nel contesto del calendario. Ricordiamo che l’11 gennaio è il 11° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 354 giorni ancora da vivere. Un breve approfondimento utile per orientarsi tra tradizioni e curiosità.

Domenica 11 gennaio è l'11° giorno del calendario gregoriano, mancano 354 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San DamasoProverbio di DicembreSe San Damaso venerate, sarete in pace con chi amateAccadde oggi1931 – Lo Statuto di Westminster concede completa indipendenza legislativa a Canada.

