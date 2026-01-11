All’ex Dopolavoro Tosi Il parcheggio ai cittadini come chiesto dal Comune

L’ex Dopolavoro Franco Tosi torna a disposizione dei cittadini: su richiesta del Comune, il parcheggio di corso Italia sarà aperto al pubblico. I lavori di ripristino dell’area e del cancello saranno a carico del Comune, garantendo un utilizzo più accessibile e funzionale dello spazio. Questa iniziativa mira a migliorare la fruibilità del parcheggio, rispettando le esigenze della comunità e valorizzando il patrimonio locale.

"Ho deciso di accogliere la richiesta del Comune e concedere l'area parcheggio di corso Italia dell'ex Dopolavoro Franco Tosi: i lavori per il ripristino dell'area e il cancello saranno a suo carico". Andrea Lolli (nella foto), commissario straordinario di Franco Tosi in liquidazione, conferma la decisione di dare in comodato al Comune il parcheggio di corso Italia che, già in passato, era stato utilizzato dai tanti lavoratori che hanno il centro come destinazione quotidiana. La richiesta del Comune e la successiva risposta del commissario fanno seguito al via ai lavori del Progetto Spugna di Città Metropolitana che interesseranno per tre mesi l'area del parcheggio centrale di via Matteotti a partire da domani.

Un altro nulla di fatto per la vendita dell’ex Dopolavoro Franco Tosi e del comparto sud della storica fabbrica di Piazza Monumento a Legnano - facebook.com facebook

