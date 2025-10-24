Nuovo stadio Milan e Inter | il Consiglio ha chiesto ai club un parcheggio speciale

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, 23 ottobre 2025, a Milano è andato in scena un Consiglio comunale incentrato sul nuovo stadio di Milan e Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nuovo stadio milan e inter il consiglio ha chiesto ai club un parcheggio speciale

© Pianetamilan.it - Nuovo stadio Milan e Inter: il Consiglio ha chiesto ai club un parcheggio speciale

Altre letture consigliate

nuovo stadio milan interNuovo stadio Inter e Milan, ECCO il progetto: “Sarà verticale” - Nelle scorse ore sono finalmente emersi i primi veri dettagli che riguardano il nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro. Riporta passioneinter.com

nuovo stadio milan interIl Comune approva la vendita di San Siro: costi e dettagli del futuro stadio di Inter e Milan - La Giunta comunale ha approvato la convenzione quadro che regola la compravendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti ... Scrive msn.com

nuovo stadio milan interTutti gli obblighi di Milan e Inter sul nuovo stadio e sul vecchio Meazza - Approvata dalla giunta milanese la convenzione quadro che recepisce la delibera del consiglio comunale con gli emendamenti. milanotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Stadio Milan Inter