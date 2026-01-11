Fiorentina-Milan Allegri post partita | Bisogna essere più precisi Mancano 34-36 punti a…
Al termine della partita tra Fiorentina e Milan, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato l’andamento della squadra e l’importanza della precisione in campo. Intervistato da 'DAZN' allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, Allegri ha sottolineato la necessità di migliorare alcuni aspetti per raggiungere gli obiettivi stagionali, evidenziando che mancano ancora 34-36 punti per la classifica
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
