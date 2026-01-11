Aggressioni Roma Termini 4 arresti

Nella giornata di oggi a Roma Termini sono stati arrestati quattro cittadini stranieri, tra cui un tunisino di 20 anni e un egiziano di 18, entrambi con precedenti e irregolari. I fermati sono coinvolti nell’aggressione a un funzionario ministeriale di 57 anni avvenuta presso la stazione. La vicenda sottolinea l’importanza di garantire sicurezza e rispetto delle norme nei principali punti di snodo della città.

17.50 Fermati un cittadino tunisino di 20 anni e un 18enne egiziano, ambedue con precedenti e irregolari, per l'aggressione a un funzionario ministeriale di 57 anni avvenuta alla Stazione Termini di Roma. Al vaglio degli inquirenti un video che mostra 7-8 persone dirigersi verso la vittima, picchiarla e fuggire. Aggredito anche un rider 23enne di origini tunisine. Possibile nesso tra gli episodi. Scattata una maxi operazione in zona,agenti hanno portato 16 persone all'ufficio immigrazione.Al termine dei controlli in tutto quattro gli arresti.

