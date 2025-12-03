Fari accesi su Termini Scippi spaccio e aggressioni | 4 arresti e sanzioni ai b&b fuori legge
Fari accesi sulla stazione Termini, porta di accesso alla Capitale ma anche magnete che calamita sbandati e illeciti di ogni tipo. Un'azione coordinata dalla Questura di Roma ha interessato, negli ultimi giorni, il quartiere Esquilino e l'area della stazione. Le operazioni condotte dagli agenti dei Commissariati di zona, con il supporto del personale del Compartimento di polizia ferroviaria, hanno portato a quattro arresti e alla sospensione della licenza per cinque strutture alberghiere irregolari. Il primo filone operativo ha riguardato proprio il settore della ricettività. Durante un controllo in uno stabile di via Principe Amedeo, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno accertato che quattro diverse attività -nello specifico due affittacamere, un alloggio turistico ed un'attività imprenditoriale – operavano di fatto come un'unica realtà alberghiera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il sogno di ogni piccolo pilota diventa realtà! Fari accesi, motore pronto, musica ON — è il momento di guidare! Le nostre auto elettriche per bimbi trasformano ogni passeggiata in un’avventura. Sorprendili con un Natale su quattro ruote, ti aspettiamo da G - facebook.com Vai su Facebook
Scippi, taccheggi e borseggi da Termini al Centro. Quattro arresti e tre denunce - È il risultato dell'attività straordinaria di controllo effettuata nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Roma centro, nell'ambito del ... romatoday.it scrive
Arrestato 24enne dopo due scippi ai turisti vicino alla stazione Termini - Si è conclusa con un arresto l’indagine condotta dalla polizia di Stato su due episodi di rapina e furto con strappo avvenuti nei pressi della stazione Termini, in piazza dei Cinquecento, a Roma. Si legge su rainews.it