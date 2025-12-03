Fari accesi su Termini Scippi spaccio e aggressioni | 4 arresti e sanzioni ai b&b fuori legge

Fari accesi sulla stazione Termini, porta di accesso alla Capitale ma anche magnete che calamita sbandati e illeciti di ogni tipo. Un'azione coordinata dalla Questura di Roma ha interessato, negli ultimi giorni, il quartiere Esquilino e l'area della stazione. Le operazioni condotte dagli agenti dei Commissariati di zona, con il supporto del personale del Compartimento di polizia ferroviaria, hanno portato a quattro arresti e alla sospensione della licenza per cinque strutture alberghiere irregolari. Il primo filone operativo ha riguardato proprio il settore della ricettività. Durante un controllo in uno stabile di via Principe Amedeo, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno accertato che quattro diverse attività -nello specifico due affittacamere, un alloggio turistico ed un'attività imprenditoriale – operavano di fatto come un'unica realtà alberghiera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

