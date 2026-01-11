Aggressioni a Roma Termini 4 arresti

A Roma Termini, quattro persone sono state arrestate in seguito a un episodio di aggressione avvenuto nella stazione. Tra gli arrestati, un cittadino tunisino di 20 anni e un giovane egiziano di 18, entrambi con precedenti e irregolari. L'aggressione ha coinvolto un funzionario ministeriale di 57 anni. Le forze dell'ordine hanno intervenuto prontamente per garantire la sicurezza e avviare le indagini.

17.50 Fermati un cittadino tunisino di 20 anni e un 18enne egiziano, ambedue con precedenti e irregolari, per l'aggressione a un funzionario ministeriale di 57 anni avvenuta alla Stazione Termini di Roma. Al vaglio degli inquirenti un video che mostra 7-8 persone dirigersi verso la vittima, picchiarla e fuggire. Aggredito anche un rider 23enne di origini tunisine. Possibile nesso tra gli episodi. Scattata una maxi operazione in zona,agenti hanno portato 16 persone all'ufficio immigrazione.Al termine dei controlli in tutto quattro gli arresti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

