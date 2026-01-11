Roma 2 aggressioni alla stazione Termini | gravissimo un uomo

A Roma, due aggressioni avvenute presso la stazione Termini hanno causato gravi conseguenze, con un uomo in condizioni molto serie. La capitale si trova ad affrontare un aumento di episodi di violenza e degrado urbano, evidenziando la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Il cuore della Capitale è sempre più frequentemente teatro di episodi di violenza, degrado urbano e attività legate al traffico di droga.

Terrore a Roma, due aggressioni alla stazione Termini. Un uomo pestato e ridotto in fin di vita, un altro ferito poco dopo - Un uomo si trova in ospedale in fin di vita in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione Termini. affaritaliani.it

