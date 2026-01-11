Affari Tuoi De Martino zittisce il pacchista | Serve il cervello!

Nel mondo di Affari Tuoi, Stefano De Martino si distingue per la sua attenzione alla strategia e alla competenza, contrapposta alla superficialità. La trasmissione, in onda ogni sera su Rai 1, continua a coinvolgere il pubblico attraverso un gioco di abilità e fortuna. In questo contesto, le parole di De Martino,

Ancora qui, tra pacchi e Dottore, la sfida alla fortuna nel regno di Stefano De Martino. Siamo ad Affari Tuoi, il format campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1. La puntata in questione è quella di sabato 10 gennaio. Non solo i pacchi, ma anche le schermaglie tra Ivan ed Elisa, subito placate dal conduttore. Il conduttore accoglie in studio il concorrente in rappresentanza dell'Umbria, produttore di olio d’oliva di Monterubiaglio, che pesca il pacco numero 17 e dà il via a una partita movimentata, tra tensioni e risate. A scaldare l’atmosfera ci pensa Herbert Ballerina con le sue gag, da "Sono Mario Cipolla e vengo da Tropea" a "Io accompagno le persone che arrivano in albergo, sono un cameramen", fino alla presentazione del bicoltello, l’oggetto blu da 5 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, De Martino zittisce il pacchista: "Serve il cervello!" Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia il pacchista: "Te lo taglio" Leggi anche: Affari tuoi, De Martino zittisce Herbert Ballerina con un gesto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Affari Tuoi - articolo -; Affari tuoi, lo scivolone di De Martino sulla Juventus: Non possiamo dirlo, poi la maxi-vincita (amara); Affari Tuoi, Stefano De Martino esasperato minaccia la fuga: concorrente in lacrime; “Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia”: orari e ospiti da Stefano De Martino. De Martino allunga Affari Tuoi in prime time, svolta dopo il boom della Befana: la risposta a Gerry Scotti - Nel 2026 anche il game show di Rai 1 punterà sugli speciali in prima serata per ‘rispondere’ a La Ruota della Fortuna: : la svolta dopo il boom della Befana ... libero.it

Affari tuoi nel caos, lite tra Ivan e la moglie: "Questo non è amore" e De Martino imbarazzato: "Serve cervello" - Nella nuova puntata del 10 gennaio, Ivan e Elisa discutono e tornano a casa con 35mila euro, De Martino non si tiene: "Serve cervello" ... libero.it

In “Affari Tuoi” del 10 gennaio Ivan, concorrente dall’Umbria, ha accettato l’offerta del Dottore da 35 mila euro nonostante nel pacco ci fossero solo 20 euro, evitando una possibile beffa con una scelta che ha sorriso alla sorte. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.