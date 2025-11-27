Addio alla dea dell’alta moda triste annuncio | la fine di un’era
C’è un vuoto che si fa sentire, una sensazione di incredulità e malinconia che avvolge chiunque abbia amato la moda vissuta come ribellione, sogno e libertà. In queste ore, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare ha fatto vibrare i cuori di chi ha respirato l’aria elettrica delle passerelle più audaci. Quando una personalità fuori dagli schemi lascia la scena, non è solo una perdita: è la fine di un’epoca segnata da colori, provocazione e coraggio. Ma la sua eredità, fatta di vestiti iconici e visioni rivoluzionarie, continuerà ancora a ispirare chi vuole andare controcorrente.. La famiglia ha scelto i social per condividere il dolore e annunciare la scomparsa di Pam Hogg. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
[ Buonanotte, dissi, o meglio: addio. ] A chi, o a che cosa, stavo dicendo addio? Non lo sapevo bene, ma era quel che mi andava di dire ad alta voce. Addio e buonanotte a tutti, ripetei. Reclinai il capo all'indietro e mi misi a guardare la luna. Antonio Tabucchi, - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Giorgio Armani, re della moda - È morto oggi all’età di 91 Giorgio Armani, protagonista indiscusso della moda e dello stile italiano. living.corriere.it scrive
Addio Giorgio Armani. Ecco perché è stato veramente il re della moda - «Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e la realtà. Si legge su milanofinanza.it
***Moda: addio a Giorgio Armani, con lui azienda sempre "indipendente" - Con "infinito cordoglio", il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e ... Lo riporta ilsole24ore.com