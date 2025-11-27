La moda piange la scomparsa della dea dell alta moda un addio triste e importante
la scomparsa di pam hogg: un addio all’icona della moda anticonformista. Il mondo della moda internazionale piange la perdita di una delle sue figure più influenti e innovative. La scomparsa di Pam Hogg, stilista scozzese nota per il suo stile audace e provocatorio, rappresenta la fine di un’epoca caratterizzata da creatività senza limiti e grande spirito ribelle. La sua eredità artistica e culturale rimarrà un punto di riferimento per generazioni di designer, artisti e appassionati di moda. il ricordo di pam hogg e l’impatto della sua figura. le parole della famiglia e il tributo alla sua vita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Leggi anche questi approfondimenti
++ Morto ex sindaco ++ Comunità sul Gargano piange politico di lungo corso. Operò in anni difficili Notizia al primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Moda in lutto: morta la stilista scozzese Pam Hogg - Celebrità britannica e non solo in molti la ricordano come un “diamante interstellare”. Si legge su ilmetropolitano.it
Dove e quando si terranno i funerali di Cesare Paciotti - Aveva 67 anni ed era riuscito a portare l'azienda di famiglia, fondata da suo padre, al successo. Scrive fanpage.it
La città piange la scomparsa di Menciassi - PONSACCOLa cittadina del mobile piange la scomparsa di Daniele Menciassi, commercialista, uomo di cultura e profondamente legato a Ponsacco e alle sue tradizioni. Si legge su lanazione.it