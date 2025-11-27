la scomparsa di pam hogg: un addio all’icona della moda anticonformista. Il mondo della moda internazionale piange la perdita di una delle sue figure più influenti e innovative. La scomparsa di Pam Hogg, stilista scozzese nota per il suo stile audace e provocatorio, rappresenta la fine di un’epoca caratterizzata da creatività senza limiti e grande spirito ribelle. La sua eredità artistica e culturale rimarrà un punto di riferimento per generazioni di designer, artisti e appassionati di moda. il ricordo di pam hogg e l’impatto della sua figura. le parole della famiglia e il tributo alla sua vita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La moda piange la scomparsa della dea dell alta moda un addio triste e importante