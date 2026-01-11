Addio al professor Traina Per anni guidò Ortopedia

La città di [Nome della città] ricorda con rispetto il professor Gian Carlo Traina, deceduto ieri all'età di 85 anni. Per molti anni ha guidato il reparto di Ortopedia, contribuendo significativamente allo sviluppo della struttura e alla cura dei pazienti. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità medica e per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

La città piange la morte del professor Gian Carlo Traina. La notizia è giunta nella giornata di ieri, aveva 85 anni. Traina, pisano di origine, dopo le prime esperienze a Pisa e a Bologna, accettò la direzione della clinica ortopedica di Ferrara, chiamato nell'agosto del 1980 dall'allora rettore Antonio Rossi. Gian Carlo Traina è stato professore ordinario di malattie dell'apparato locomotore dell'Università di Ferrara. La sua scomparsa segna un grave lutto per tutto l'Ateneo ferrarese. La rettrice Laura Ramaciotti, a nome di tutta la comunità universitaria, ha voluto esprimere ieri ai familiari il più vivo e sentito cordoglio.

