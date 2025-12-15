Comunità scolastica in lutto | addio al professor Marco Datti aveva 46 anni

La comunità scolastica e il territorio piangono la scomparsa prematura del professor Marco Datti, morto a soli 46 anni. La sua perdita lascia un vuoto profondo, suscitando dolore e cordoglio tra colleghi, studenti e familiari. Un ricordo di dedizione e passione che resterà vivo nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

© Frosinonetoday.it - Comunità scolastica in lutto: addio al professor Marco Datti, aveva 46 anni La comunità scolastica e l'intero territorio sono profondamente scossi per la prematura scomparsa del professor Marco Datti, morto all'età di 46 anni. Il docente, residente a Ferentino, si è spento questa mattina nella propria abitazione, stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato.