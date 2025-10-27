Malore fatale a 54 anni addio a Massimo Gori

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 27 ottobre 2025 – Aveva sempre la battuta pronta, così come era sempre pronto a sorridere e la sua scomparsa ha lasciato una comunità intera nell’incredulità e nello sgomento generale. Massimo Gori se ne è andato improvvisamente a soli 54 anni, nella notte tra sabato e domenica. Stimato professionista sul lavoro, geometra di formazione e tecnico per Acque Spa di professione, Massimo Gori era originario di Pieve a Nievole dove è cresciuto con la sorella Miriana, babbo Gisberto e mamma Rosetta, scomparsa diversi anni fa e che adesso ha raggiunto. Si era trasferito a Chiesina Uzzanese anni fa, per cominciare una vita insieme alla sua compagna Marta, figlia dell’ex sindaco Osvaldo Arbi e con la quale ha avuto l’amato figlio Lorenzo di 24 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore fatale a 54 anni, addio a Massimo Gori

