Addio a Fiorenzo Grijuela morto a 86 anni il sindaco di Ivrea negli anni delle grandi trasformazioni

È scomparso Fiorenzo Grijuela, che aveva 86 anni. Fu sindaco di Ivrea dal 1998 al 2008, durante un periodo di importanti cambiamenti legati alla crisi Olivetti. In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di consigliere della Provincia di Torino fino al 1998. La sua attività politica e il suo impegno hanno segnato un passaggio cruciale nella storia della città e del territorio.

È morto a 86 anni Fiorenzo Grijuela, per due mandati (dal 1998 al 2008) sindaco di Ivrea negli anni della crisi Olivetti e consigliere della Provincia di Torino fino al 1998. La notizia si è diffusa in città sabato 10 gennaio. Il Sindaco Matteo Chiantore e l'amministrazione comunale si stringono.

Profondamente colpito,mi unisco al dolore di quanti Ti hanno conosciuto e di Ivrea per la perdita di un Lavoratore,Sindacalista,poi Sindaco,che ha amato profondamente i Lavoratori Olivetti e la Sua Gente. Addio Fiorenzo, la Tua eredità di impegno e onestà vi - facebook.com facebook

