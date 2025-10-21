Addio a Edoardo il magnifico era il cardinale delle Marche Menichelli morto a 86 anni Vescovo con Wojtyla porporato con Bergoglio

ANCONA Arrivava piano, con la sua Panda, senza autista. Un saluto, una battuta, poi via, tra la gente. Così San Severino ricorda il cardinale Edoardo Menichelli, morto ieri mattina a 86. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

