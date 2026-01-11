A Roma l’assemblea per il No Conte | Con il Sì torna la Casta e Schlein risponde a Nordio

A Roma, il Centro Congressi Frentani ha accolto un pubblico numeroso per l’inizio della campagna referendaria contro il referendum sulla Magistratura. Durante l’evento, Conte ha affermato che con il Sì si tornerebbe alla Casta, mentre Schlein ha risposto alle dichiarazioni di Nordio. La discussione si inserisce nel contesto di un dibattito acceso sulla riforma e le sue implicazioni per il sistema giudiziario italiano.

Centro Congressi Frentani a Roma gremito per l’apertuta della campagna referendaria per il No al referendum sulla Magistratura. Dal palco il segretario della CGIL Maurizio Landini: “la maggioranza dei cittadini italiani se gli parli di separazione della carriera non sai di cosa stai parlando”. Per Nicola Fratoianni: “i giudici sono l’ossessione di questa destra da trent’anni, ma questa è una controriforma che non migliora in nessun modo i problemi della giustizia italiana”. Sul palco anche il giornalista e conduttore di ‘Report’ Sigfrido Ranucci che afferma “quello che sta succedendo con la Magistratura, con la Magistratura contabile, con la stampa è la manifesta denuncia dell’insofferenza nei confronti di ogni tipo di controllo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Roma l’assemblea per il No. Conte: “Con il Sì torna la Casta” e Schlein risponde a Nordio Leggi anche: Referendum, a Roma l’assemblea per il No con Schlein e Conte. Landini: “È in gioco il futuro della democrazia” Leggi anche: Referendum giustizia, Schlein e Conte dicono No: “Governo vuole sfuggire ai controlli”, “Torna la casta” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Referendum a Roma l’assemblea per il No con Schlein e Conte Landini | È in gioco il futuro della democrazia. Roma, D'Elia (Pd) 'Roma è tutta accanto a Spin Time'. Assemblea pubblica contro lo sgombero #ANSA x.com Qui per tutto. Per questo, per altro, per tutto. 1. "Roma è tutta qui". E' lo striscione che campeggia sull' "assemblea-piazza" che si tiene di fronte SPIN TIME LABS. 2. Perchè oggi davanti a Spin Time si snoda tutto: la gentrificazione, la speculazione immobiliare, l - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.