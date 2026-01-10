Referendum a Roma l’assemblea per il No con Schlein e Conte Landini | È in gioco il futuro della democrazia

A Roma si tiene un’assemblea per il No al referendum, con la partecipazione di Schlein e Conte. Landini evidenzia che si tratta di una sfida alla democrazia e all’indipendenza della magistratura, sottolineando il rischio di un attacco al sistema costituzionale e ai principi fondamentali della nostra Repubblica. La discussione si concentra sulle implicazioni politiche e costituzionali delle riforme proposte dal governo.

“Siamo di fronte non solo a un attacco esplicito all’indipendenza della magistratura, ma a un disegno politico esplicito di questo governo, che vuole mettere in discussione l’ esistenza stessa della Costituzione e della democrazia così come la Costituzione la disegna”. Maurizio Landini arringa così la platea del centro congressi Frentani di Roma all’assemblea che lancia la campagna del comitato per il No al referendum fondato da sigle e associazioni della società civile. “Questa è una campagna che vincerà chi riesce a parlare alle persone e a convincerle a votare. La maggior parte dei cittadini non sa cosa sia la separazione delle carriere, ma vive sulla propria pelle il malfunzionamento della giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

