A Parigi c’è un signore che tifa sia per il Psg che il Paris Fc In Italia esiste uno che tifi Roma e Lazio o Milan e Inter?

In Italia, è raro trovare tifosi che sostengano due grandi club concorrenti come Roma e Lazio o Milan e Inter, data la forte rivalità tra le squadre. Tuttavia, il calcio rimane uno sport di emozioni e sensazioni, spesso cercate anche attraverso la sfida e la passione. Quando si raggiungono successi, molti desiderano riscoprire l’intensità dell’impegno e del sacrificio che rendono il calcio uno sport così coinvolgente e appassionante.

Il calcio è uno sport di emozioni, sensazioni. E spesso, quando si ha la pancia piena di successi e di trofei, si ricerca quell'emozione che solo la scalata ai vertici fatta con il sacrificio ti può dare. È la storia di Raphael, 35enne parigino tifoso della prima ora di Psg e Paris Fc. Abbonato a entrambe le squadre ma che ritrova più emozioni elle partite del Paris Fc per salvarsi dalla Ligue2 che non in quelle del Psg a caccia dell'ennesimo da conquistare. La storia è di Le Parisien. "Sono cresciuto nel XIII arrondissement, andavo spesso a trovare mia madre, ed è così che ho iniziato a venire regolarmente a Charléty a partire dal 2017, quando sono risaliti in Ligue 2, poi a tutte le partite da 2-3 anni.

