Giulini risponde a Cardinale | Qualcuno in USA tifa più Cagliari che Milan È facile dire che …

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha risposto alle parole di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, sulla conoscenza del club rossoblù in America: ecco la risposta del patron degli isolani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Giulini risponde a Cardinale: “Qualcuno in USA tifa più Cagliari che Milan. È facile dire che …”

Argomenti simili trattati di recente

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini parla prima della sfida con l’Udinese: «Aspettiamo Belotti tra marzo e aprile, ora siamo sereni con i ragazzi a disposizione» - facebook.com Vai su Facebook

“Cagliari-Lecce non interessa a nessuno”: Giulini risponde a Cardinale - Il presidente rossoblù ha risposto, senza giri di parole, al proprietario rossonero Gerry Cardinale. Secondo calciocasteddu.it

Giulini replica a Cardinale: "Conosce la Sardegna solo da turista..." - Dopo le dichiarazioni del numero uno di RedBird ("Negli Stati Uniti nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce"), il presidente del club rossoblù risponde piccato: "L’ottavo club d’Italia per tifosi s ... Lo riporta msn.com

Giulini contro Cardinale: "Facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista" - Gerry Cardinale, proprietario del Milan e numero uno di RedBird, è stato intervistato nei giorni scorsi al podcast americano The Varsity e ha parlato diffusamente dei ... Scrive milannews.it