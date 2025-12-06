Furto in casa fuga e resistenza Condannato e rimpatriato un albanese di 24 anni

CASTEL FOCOGNANO Si era introdotto, insieme ad altri due complici, all'interno di un'abitazione di Castel Focognano dopo aver infranto il vetro e divelto il telaio di una finestra, approfittando dell'oscurità e della momentanea assenza dei proprietari. L'azione della banda, però, non era passata inosservata: il rumore provocato dall'effrazione aveva attirato l'attenzione di alcuni residenti della zona, insospettiti dal frastuono e dai movimenti anomali attorno alla casa. I vicini, rendendosi conto che era in corso un tentativo di furto, avevano immediatamente allertato le forze dell'ordine, consentendo un rapido intervento.

