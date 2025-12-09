Responsabile di resistenza e lesioni trovato tra i pupi del presepe | arrestato
GALATONE – Una segnalazione atipica ovvero, “C’è un pupo nel presepe che si muove”, ha portato alla scoperta di un uomo, un 38enne, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, portando al suo arresto, avvenuto sabato scorso a Galatone.Ma la vicenda. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Pizzighettone hanno denunciato un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio risale alla serata di mercoledì 3 dicembre, quando verso l - facebook.com Vai su Facebook
Resistenza, lesioni e danneggiamenti: 5 arresti e 3 denunce per gli scontri a Milano - Ci sono stati 5 arresti per gli scontri e i disordini di ieri pomeriggio nella zona della stazione Centrale di Milano, al termine del corteo per Gaza nel giorno dello sciopero generale nazionale. Come scrive rainews.it
