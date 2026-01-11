Oggi a Brugherio si tengono i Campionati Italiani di ciclocross 2026. Di seguito il programma completo, gli orari delle gare, le modalità di visione in TV e streaming. Questa giornata rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati, offrendo un momento di confronto tra i migliori atleti italiani, in una cornice che promette spettacolo e sport di qualità. Ecco tutte le informazioni per seguire l’evento.

Sarà una domenica leggermente diversa dalle solite, non mancherà però lo spettacolo. La Coppa del Mondo di ciclocross osserva una settimana di pausa, ma a mantenere desta l’attenzione degli appassionati provvederanno i Campionati italiani, competizione che si svolgerà a Brugherio. La località lombarda ospita infatti un’intensa giornata di gare che inizierà con le prove delle categorie Juniores e si concluderà, nel pomeriggio, con la gara dedicata alla categoria élite maschile. La manifestazione, valevole anche per la quarantaseiesima edizione del Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti-Brugherio CX International, allinea ai nastri di partenza i nomi più importanti del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora i Campionati Italiani di ciclocross 2026 oggi: programma, tv, streaming

Leggi anche: Campionati Italiani ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: A che ora il ciclocross oggi, Coppa del Mondo Flamanville 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Campionato italiano ciclocross 2026: Chi ha vinto tra i Master, gli Amatori a Brugherio; Tricolori ciclocross – Un lotto di partecipanti di alto livello; Campionati Italiani ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming; Campionati Italiani Giovanili Ciclocross 2026: segui la diretta streaming LIVE.

A che ora i Campionati Italiani di ciclocross 2026 oggi: programma, tv, streaming - Sarà una domenica leggermente diversa dalle solite, non mancherà però lo spettacolo. oasport.it