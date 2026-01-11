A che ora i Campionati Italiani di ciclocross 2026 oggi | programma tv streaming
Oggi a Brugherio si tengono i Campionati Italiani di ciclocross 2026. Di seguito il programma completo, gli orari delle gare, le modalità di visione in TV e streaming. Questa giornata rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati, offrendo un momento di confronto tra i migliori atleti italiani, in una cornice che promette spettacolo e sport di qualità. Ecco tutte le informazioni per seguire l’evento.
Sarà una domenica leggermente diversa dalle solite, non mancherà però lo spettacolo. La Coppa del Mondo di ciclocross osserva una settimana di pausa, ma a mantenere desta l’attenzione degli appassionati provvederanno i Campionati italiani, competizione che si svolgerà a Brugherio. La località lombarda ospita infatti un’intensa giornata di gare che inizierà con le prove delle categorie Juniores e si concluderà, nel pomeriggio, con la gara dedicata alla categoria élite maschile. La manifestazione, valevole anche per la quarantaseiesima edizione del Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti-Brugherio CX International, allinea ai nastri di partenza i nomi più importanti del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
