Campionati Italiani ciclocross 2026 | programma orari tv streaming

I Campionati Italiani di ciclocross 2026 si svolgeranno a Brugherio, con le gare di domenica 11 gennaio dedicate ai titoli italiani assoluti. La manifestazione, inserita nel contesto del 46° Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti-Brugherio CX International, vedrà protagonisti atleti di livello nazionale. La giornata sarà trasmessa in diretta via streaming e in tv, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le competizioni in modo semplice e chiaro.

Tutto pronto a Brugherio (Monza Brianza) per i Campionati Italiani di ciclocross 2026. Dopo la giornata di sabato dedicata agli amatori, domenica 11 gennaio sarà il giorno interamente destinato alle prove che assegneranno i titoli tricolori, validi anche per il 46° Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti-Brugherio CX International. Tutte le gare si terranno sullo storico circuito del Parco Increa di Brugherio. Si comincerà in mattinata con le prove Juniores maschili e femminili con Filippo Grigolini e Nicole Azzetti grandi favoriti per la vittoria finale. Poi sarà la volta delle gare Under 23 femminili e maschili. 🔗 Leggi su Oasport.it

