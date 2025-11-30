Chi riuscirà a fermare la corsa di Thibau Nys? Chi saprà approfittare dell’assenza di Lucinda Brand? L’Italia riuscirà a confermare gli ottimi risultati ottenuti la settimana scorsa a Tabor? Questi gli interrogativi principali a cui l’odierna giornata di gare proverà a rispondere. Il ciclocross internazionale si sposta a Flamanville, in Francia, per disputare le gare della seconda tappa di Coppa del mondo. In campo maschile, partenza prevista alle 15:10, Thibau Nys ha imposto, con una prova di forza, il sigillo sulla gara disputata in Repubblica Ceca. Sembra più che lecito attendersi il pronto tentativo di reazione da parte del campione europeo Toon Aerts, del vincitore dello scorso anno Michael Vanthourenhout e degli olandesi Pim Ronhaar e Joris Nieuwenhuis. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora il ciclocross oggi, Coppa del Mondo Flamanville 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara