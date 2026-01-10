Yemen’s main separatist group denies disbanding

Il Consiglio Transitorio del Sud dello Yemen ha dichiarato di non sciogliersi, smentendo così le speculazioni sul suo possibile disfacimento. La nota, pubblicata su X, conferma la posizione dell'organizzazione in un momento di tensione politica nella regione. Questa presa di posizione evidenzia la volontà del gruppo di mantenere la propria presenza e influenza nel contesto del conflitto yemenita.

CAIRO, Jan 10 (Reuters) - Yemen’s main separatist group, the Southern Transitional Council, denied on Saturday it was disbanding, according to a statement posted on X.The. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

