Yemen’s main separatist group denies disbanding
Il Consiglio Transitorio del Sud dello Yemen ha dichiarato di non sciogliersi, smentendo così le speculazioni sul suo possibile disfacimento. La nota, pubblicata su X, conferma la posizione dell'organizzazione in un momento di tensione politica nella regione. Questa presa di posizione evidenzia la volontà del gruppo di mantenere la propria presenza e influenza nel contesto del conflitto yemenita.
CAIRO, Jan 10 (Reuters) - Yemen's main separatist group, the Southern Transitional Council, denied on Saturday it was disbanding, according to a statement posted on X.
Il nostro 2026 è iniziato con ben 3 situazioni di crisi e combattimenti in Yemen, DRCongo e Siria, contemporaneamente. In Yemen, la nostra Scuola è chiusa da tre giorni e lo rimarrà fino alla fine degli scontri ad Aden. Qui, il Presidental Leadership Council st - facebook.com facebook
Il leader separatista del gruppo STC dello Yemen, Aidarous Al-Zubaidi, invece di andare a Riad per i colloqui di pace sarebbe fuggito negli Emirati Arabi Uniti via Somaliland. I sauditi non l’hanno presa bene, come si vede dalla prima pagina di @arabnews x.com
