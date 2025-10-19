Onu | 20 dipendenti prigionieri in Yemen
17.40 L'Onu annuncia che 20 suoi dipendenti sono prigionieri dei ribelli Houthi nella capitale yemenita Sanaa. La notizia arriva il giorno dopo una irruzione dei ribelli nei locali delle Nazioni Unite nel Paese devastato dalla guerra. Si tratta di "cinque membri dello staff nazionale e 15 membri di quello internazionale trattenuti nel complesso Onu", fa sapere un portavoce. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
